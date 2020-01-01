Средства ухода для оружия

Длительный срок службы любого оружия это качественный уход, включающий чистку и смазку, а так же консервацию в межсезонье. Концерн XADO предоставляет эффекивные средства по уходу за спортивно стрелковым оружием. ревитализанты, смазки и очистители XADO применяют для нарезного и гладкоствольного оружия любых калибров. Фирменная продукция XADO это залог бесперебойной работы любого оружия, мы как официальный представитель в регионе предлагаем широкий ассортимент высококачественной продукции по уходу.