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XADO Chemical Group – крупнейшее международное объединение компаний химической отрасли.
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Для восстановительного ремонта двигателя и его активной защиты непосредственно во время эксплуатации автомобиля. Инновационный продукт 3-го поколения.
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Специалисты проводят диагностику и раскокосовку поршневых колец. Полное удаления нагара из канавок поршней, без затратной процедуры замены масла.
Пенная чистка системы вентиляции и кондиционирования. Антибактериальная чистка, устранение неприятного запаха.